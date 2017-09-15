Украина получила дополнительные разрешения на экспорт в Китай

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и Генеральная администрация надзора за качеством, инспекции и карантина Китая (AQSIQ) подписали протоколы санитарных и фитосанитарных требований относительно поставок подсолнечного шрота и свекловичного жома, вследствие чего украинские сельхозпроизводители получили разрешение на экспорт этой продукции в КНР, сообщила пресс-служба Минагропрода.

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«Мы очень благодарны представителям AQSIQ за активное сотрудничество с нами в вопросах расширения товарной номенклатуры экспорта украинской агропродукции на рынок Китая. Подписание этих протоколов, работа над которыми продолжалась несколько лет, является новым импульсом для углубления нашего сотрудничества», - цитирует пресс-служба заместителя главы ведомства по вопросам евроинтеграции Ольгу Трофимцеву.

Согласно сообщению, стороны также обсудили возможность возобновления экспорта украинской продукции птицеводства на рынок Китая и ускорения согласовательных процедур для начала экспорта украинской черешни, черники, яблок и соевого шрота.

Пресс-служба напомнила, что в текущем году украинские производители также получили право экспорта замороженной говядины на китайский рынок, финальное утверждение ветеринарного сертификата ожидается в ближайшее время.

Кроме того, Китай открыл свой рынок для еще девяти украинских производителей молочной продукции. Таким образом, на сегодня право экспорта этих товаров в КНР имеют 27 отечественных предприятий.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», украинские предприятия в 2016 году экспортировали в Китай сельскохозяйственной продукции на 1,02 млрд долл., что в 12 раз превышает показатель 2012 года (85,7 млн долл.). При этом по сравнению с 2015 годом экспорт украинской сельхозпродукции в Китай сократился на 17,3%.