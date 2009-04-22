«Шабо» намерена начать экспорт своей продукции

ООО «Промышленно-торговая компания Шабо» (Одесская обл.), один из крупных производителей вин и коньяков, намерено начать экспорт своей продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на встрече с журналистами заместитель генерального директора по маркетингу Жанна НИКИТИНА.

По словам Ж.НИКИТИНОЙ, экспорт в страны Прибалтики начнется через неделю. Кроме того, компания намерена экспортировать свою продукцию в Беларусь, Россию, страны Балтии и Калифорнию. Она отметила, что на сегодня компания эпизодически поставляла продукцию на внешние рынки, но теперь будет делать это регулярно и целенаправленно.

Вместе с тем, сегодня компания не готова озвучивать объемы поставок. «Сейчас мы пробуем рынок. Начиная с 2010 года мы планируем…, чтобы 50% продаж составлял экспорт», - сказала Ж.НИКИТИНА.

Она добавила, что планируется экспорт всей продукции, производимой предприятием.

Справка УНИАН. ООО «Промышленная компания Шабо» (Одесская обл.) – вертикально интегрированный винодельческий холдинг с полным циклом производства. Компания производит коньяки и вина под ТМ «Шабо». Компания имеет около 1 тыс. га собственных виноградников.