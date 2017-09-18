Сельхозпродукция с начала года подорожала на 10%

Средние цены реализации аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями Украины в январе-августе 2017 года выросли на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщила Государственная служба статистики.

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Согласно сообщению, продукция растениеводства за отчетный период подорожала на 5,7%, а животноводства – на 30,2% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года.

В августе по сравнению с июлем сельхозпродукция подешевела на 3,9%. В частности, растениеводческая продукция упала в цене на 4,9%, а животноводческая – выросла на 0,6%.

По сравнению с августом 2016 года средние цены в августе этого года выросли на 10,1%. В частности, стоимость продукции растениеводства увеличилась 4,3%, а животноводства - на 41,1%.

Как сообщал УНИАН, средние цены реализации аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями Украины в 2016 году выросли на 9% по сравнению с 2015 годом. Продукция растениеводства в прошлом году подорожала на 16,3%, а животноводства – на 1,7%.