Кабмин предлагает провести в 2018 году всеукраинскую оценку сельхозземель

Кабинет министров Украины предлагает в 2018 году провести общенациональную (всеукраинскую) нормативную денежную оценку земель сельскохозяйственного назначения одновременно на всей территории страны.

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Об этом говорится в проекте государственного бюджета Украины на 2018 год, утвержденном Кабинетом министров и зарегистрированном в Верховной Раде 15 сентября.

Согласно документу, оценка будет проведена за счет средств госбюджета, а техническая документация оценки будет утверждена центральным органом исполнительной власти, формирующим государственную политику в сфере земельных отношений.

Справка УНИАН. В Украине с 2001 года действует мораторий на куплю-продаж земель сельскохозяйственного назначения, срок которого по решению Верховной Рады, принятому в октябре 2016 года, истекает в 2017 году.

По результатам третьего пересмотра программы EFF Международный валютный фонд призвал украинские власти для достижения более быстрого и устойчивого роста ускорить структурные реформы, включая развитие рынка сельскохозяйственных земель.

В настоящее время рабочая группа при Министерстве аграрной политики и продовольствия заканчивает работу над формированием модели запуска рынка земли в Украине и разработкой соответствующего законопроекта об обороте сельхозземель.