На сегодняшний день в Украине завершен сев ранних яровых культур на площади 4,63 млн. га.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр агарной политики Юрий МЕЛЬНИК.

Он уточнил, что закончен сев ячменя, гороха и овса.

Вместе с этим, отметил министр, продолжается сев поздних яровых культур – сахарной свеклы и кукурузы.

Министр также сообщил, что в ходе посевной кампании аграрии столкнулись со сложностями в финансировании, а также сложными погодными условиями – ночными заморозками.

Ю.МЕЛЬНИК отметил, что аграрии планировали получить инвестиции в размере 65 млрд. грн., однако, фактически их объем составил 1 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минагрополитики, посевная площадь под урожай 2009 года составит более 27 млн. га (на уровне 2008 года). В структуре посевов зерновой клин составит 15,9 млн. га (59%), что на 303 тыс. га больше, чем в прошлом году.