Украина увеличит экспорт подсолнечного масла в 2,3 раза - эксперты

По итогам 2016-2017 маркетингового года (МГ, сентябрь 2016 – август 2017) украинские предприятия произведут рекордные 6,3 миллиона тонн подсолнечного масла, что в 2,26 раза превышает показатель предыдущего сезона и является рекордом нашего государства за годы независимости.

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Как сообщила пресс-служба агентства "АПК-Информ", экспорт подсолнечного масла из Украины по итогам 2016-2017 МГ также увеличится в 2,3 раза.

"По итогам 2016-2017 МГ производство подсолнечного масла в Украине достигнет рекордного уровня – 6,3 миллиона тонн (с учетом маслобоек). При этом рост производства по сравнению с 2015-2016 МГ достигнет 126%, а экспорта – 130%. Рост производства подсолнечного рафинированного масла в текущем сезоне превысит 130%", - приводятся в сообщении слова генерального директора ассоциации "Укролияпром" Степана Капшука.

Согласно сообщению, особенностью украинской масложировой отрасли является то, что в стране потребляется не более 10% произведенной продукции, а остальные объемы отправляются на экспорт. В структуре экспорта всей аграрной продукции из Украины экспорт масложировой продукции занимает 28%, в структуре экспорта продуктов питания – более 70%.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, в 2016 году в Украине было произведено 4,4 миллиона тонн нерафинированного подсолнечного масла, что на 20,2% больше, чем в 2015 году. Производство маргаринов и пищевых жиров в 2016 году составило 184 тысяч тонн, что на 13,6% меньше, чем в 2015 году.

Украина является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла. По данным ассоциации "Укролияпром", в 2016 году Украина экспортировала рекордный объем подсолнечного масла – 4,8 миллиона тонн, что на 23% больше, чем в 2015 году. В денежном выражении экспорт этой продукции составил 4,8 миллиарда против 4,2 миллиарда долларов годом ранее.