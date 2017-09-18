Украина может начать экспортировать яблоки в Индию

Украинские аграрии могут начать экспортировать яблоки на рынок Индии при условии соблюдения определенных фитосанитарных условий, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Согласно сообщению, проект нормативного акта, регулирующего импорт в Индию растений и продуктов растительного происхождения, был составлен и опубликован.

"Представители украинской делегации были проинформированы о размещении уведомления в ВТО (Всемирной торговой организации – УНИАН) проекта нормативного акта, регулирующего импорт в Индию растений и продуктов растительного происхождения. После вступления в силу этого нормативного акта украинские яблоки можно будет поставлять в Индию при соблюдении определенных фитосанитарных условий", - говорится в сообщении.

Пресс-служба добавила, что Индия, в свою очередь, заинтересована в поставках папайи, манго и других фруктов на украинский рынок.

Как сообщал УНИАН, украинская торговая миссия 11 сентября начала работу в Индии для увеличения объемов двухсторонней торговли, открытия индийского рынка для продовольственной продукции, а также участия украинского бизнеса в индийских инфраструктурных и энергетических проектах. Миссию возглавила торгпред Украины Наталья Микольская.

Согласно ее данным, стороны договорились создать рабочую группу по аграрным вопросам в рамках совместной межправительственной комиссии.

В 2016 году экспорт товаров и услуг из Украины в Индию составил 2 миллиарда долларов и увеличился на 31,4% по сравнению с 2015 годом. В январе-июне 2017 года экспорт составил 1,4 миллиарда долларов и увеличился по сравнению с первым полугодием 2016 года на 38,5%.