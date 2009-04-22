Необходимо скорейшее принятие законов для организации рынка земли

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает необходимым скорейшее принятие законов для организации рынка земли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Отсутствие рынка земли (сельскохозяйственного назначения – УНИАН) приводит к тому, что мы теряем десятки тысяч сельскохозяйственных угодий, которые переводятся из категории продуктивных земель в разного рода площадки под строительство», - сказал Президент.

Он считает, что мораторий на продажу земли является коррупционной политикой вчерашнего дня.

«Это коррупционная политика. Это политика, на которой несколько феодалов в Верховной Раде орудуют, начиная от Киевщины и заканчивая, по сути, каждым уголком украинской земли, видят хороший повод поработать коррупционным, мафиозным, нечестным способом», - заявил Президент.

Он подчеркнул, что принятие четырех законов, в частности, о земельном кадастре, о системе контроля залоговой ипотеки можно осуществить «легко» в течение одного-двух месяцев.

При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что если у кого-то есть опасения, что в результате продажи сельскохозяйственные земли могут перейти в другую категорию или перейти в собственность не украинским гражданам, то ограничения на подобного рода действия необходимо прописать в данных законах.

Что же касается земель несельскохозяйственного назначения, то Президент считает, что с целью недопущения коррупции необходимо передать право распоряжаться ею от центральной власти властям в регионах.