Максим Мартынюк: Украина и Иран на пути активизации двусторонних отношений в аграрной отрасли

Первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк провел встречу в Минагрополитики с делегатами от Исламской Республики Иран во главе с Президентом Палаты торговли, шахт и промышленности Исламской Республики Иран Голамхосейном Шафеи. Делегацию сопровождал Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Украине Мохаммад Бехешти Монфаред. На встрече обсуждались вопросы новых путей сотрудничества в сельскохозяйственной отрасли.

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С украинской стороны в мероприятии приняли участие сотрудники департаментов Минагрополитики, а именно земледелия и технической политики в АПК, международного сотрудничества, животноводства, а также специалисты Госгеокадастра.

В ходе встречи первый заместитель Министра Максим Мартынюк высказал мнение о реальных перспективах развития украинско-иранских отношений в аграрной отрасли. Он отметил, что Исламская Республика Иран, которая сейчас занимает 8 место среди импортеров украинской сельхозпродукции, имеет возможность занять высшую ступень в этом рейтинге, потому что сельское хозяйство – важнейшая отрасль в экономике Украины.

По словам Максима Мартынюка Украина видит реальные пути наращивания объемов и расширения номенклатуры продукции, которую поставляют в Иран. Украина кроме зерновых может экспортировать в Иран муку, мука, семена масличных культур, яйца и птицу, мед и сахар, кондитерские изделия, масло и маргарин. Первый заместитель Министра указал на важность начать новые проекты по производству мяса и молока, строительства боен, а также спільнувиробничу кооперации по выращиванию зернобобовых культур.

За 7 месяцев 2017 года Украина экспортировала в Иран сельскохозяйственной продукции на сумму 404 миллиона долларов США, а общий товарооборот за это время составляет 412,6 миллиона долларов США. На сегодня основными продуктами, которые экспортируются в Иран, является кукуруза, масло подсолнечное, соевые бобы.

Во время этой официальной встречи было отмечено о проработке несколько важных для двух стран Меморандумов, которые, по мнению Максима Мартынюка, будут подписаны в ближайшее время.