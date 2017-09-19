Житомирщина заняла второе место в Украине по темпам сельхозпроизводства

Житомирская область заняла второе место в Украине по темпам сельскохозяйственного производства.

Об этом УНИАН сообщили в управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

По информации управления, индекс сельскохозяйственного производства во всех категориях хозяйств за январь-август этого года составил 105,8 %, тогда как средний процент в Украине составляет 100,4%. По такому показателю область сейчас - на II месте среди регионов Украины.

В том числе индекс производства продукции растениеводства во всех категориях хозяйств составил 108,9% (4-е место в стране), а животноводства – 100,6% (5 место).

За январь-август этого года на Житомирщине произвели валовой продукции сельского хозяйства в постоянных ценах 2010 года на общую сумму 5 млрд 234,9 млн грн, что на 285,1 млн грн (5,8%) больше, чем за этот период 2016 года.

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В частности, продукции растениеводства произведено на 3 млрд 355,5 млн грн (на 274,2 млн грн или 8,9% больше), животноводства – 1 млрд 879,4 млн грн (на 10,9 млн грн или 0,6% больше).

Против прошлогоднего в области увеличилось производство рапса в 2,8 раза, подсолнечника - на 25,6%, картофеля - на 15%, сои - на 7,2%.

По состоянию на 1 сентября, во всех категориях хозяйств региона содержалось 228,5 тыс. голов крупного рогатого скота, что на 29,4 тыс. голов (14,8%) больше прошлогоднего.

«В рейтинговом показателе по численности поголовья крупного рогатого скота и коров область - на 5-м месте, а в динамике рост к прошлогоднему показателю на 1-м месте среди регионов государства», - отмечают в облгосадминистрации.