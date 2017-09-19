Минагропрод сохраняет прогноз урожая зерна на уровне 61-63 миллиона тонн, несмотря на непогоду

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сохраняет прогноз урожая зерна на 2017 год на уровне 61-63 млн тонн, несмотря на неблагоприятные погодные условия, сообщил первый заместитель ведомства Максим Мартынюк в ходе брифинга в Киеве.

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«Что касается валового сбора, мы сохраняем пока прогноз на уровне 61-63 млн тонн», - сказал он, добавив, что давать более точную оценку пока рано в связи с тем, что аграрии собрали урожай кукурузы всего с 3% запланированных площадей.

При этом Мартынюк добавил, что несмотря на то, что урожай сократится по сравнению с рекордным 2016 годом (65,95 млн тонн), экспорт зерновых по итогам 2017-2018 маркетингового года (МГ, июль 2017 – август 2018) останется почти на уровне прошлого маркетингового года.

«Что касается экспорта, сохраняем прогноз на уровне прошлого года. Возможно, минус 1-2 млн тонн (в 2016-2017 МГ – 43,8 млн тонн – УНИАН)», - сказал чиновник.

По словам первого замглавы Минагропрода, внутренний рынок Украины полностью обеспечен зерном всех категорий, а потому цены на крупяную и мукомольную продукцию в Украине будут стабильными.

«По основным позициям я прогнозирую, что цены, которые немного увеличились, вернутся на свои исходные позиции. Я имею в виду хлеб, булочные изделия, гречку и другие мукомольные, крупяные продукты, которые присутствуют в потребительской корзине украинцев», - добавил Мартынюк.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, украинские аграрии к 18 сентября 2017 года намолотили 38,5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 10 млн га (69% от прогноза) при урожайности 38,5 ц/га. В частности, аграрии завершили уборку ранних зерновых и зернобобовых культур с площади 9,7 млн га, намолотив 37,5 млн тонн зерна при средней урожайности 38,9 ц/га.

В ходе весенней посевной кампании аграрии засеяли яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами 7,17 млн га. Всего зерновыми в Украине засеяно 14,3 млн га (включая 7,15 млн га под озимыми культурами). Общая площадь посева сельскохозяйственных культур под урожай 2017 года составляет 26,9 млн га, что на 152 тыс. га превышает показатель прошлого года.

Согласно данным Министерства аграрной политики и продовольствия, в 2016 году в Украине было собрано 65,95 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для страны за годы независимости.