Минэкономики рассчитало минимальную цену вин

Министерство экономики Украины предлагает установить минимальную розничную цену на тихие ординарные вина в размере 13 грн. за бутылку емкостью 0,7 л.

Такое предложение содержится в проекте постановления Кабмина, подготовленном министерством, сообщили УНИАН в пресс-службе Минэкономики.

В документе также предлагается установить минимальную цену в 13 грн. за такой вид вина в другой таре вместимостью 1 л и в таре большего объема – 13 грн. за каждый литр.

В Минэкономики считают, что введение минимальных цен будет способствовать снижению потребления некачественных и опасных для здоровья потребителей алкогольных напитков, а также обеспечит соблюдение равных условий для ведения бизнеса всеми субъектами рынка.