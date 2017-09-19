В июле аграрии получили дотации на 400 миллионов, из них 132 — Косюку

ГФС опубликовало данные получателей дотаций за июль 2017 года, согласно которым аграриям было выплачено 400 миллионов гривен.

Лидерами по полученным дотациям продолжают оставаться предприятия Мироновского хлебопродукта Юрия Косюка, которые получили 132 млн грн, то есть треть от всей суммы за июль, пишет Экономическая правда.

Их получили следующие предприятия: ООО "Винницкая Птицефабрика" ЧАО "Мироновская ПФ", СООО "Старинская Птицефабрика", ЗАО "Орель-Лидер", ГП "Перемога Нова", ООО "Птицефабрика Снятинская Нова".

В общем дотации в июле получили 789 юридические лица, а с начала года - 1215. Общая сумма выплат составила 2,315 млрд грн.

Так, с начала года Мироновский хлебопродукт получил 942 млн грн из государственного бюджета, то есть 41% всех выплаченных дотаций.

Накануне владелец "МХП" Юрий Косюк в интервью НВ заявил, что полученные его компанией государственные дотации получены справедливо и не связаны с его прежним местом работы в Администрации президента.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман также объяснял, что порядок поддержки аграрного сектора предусматривает поддержку конкретного производителя, который демонстрирует высокие показатели.

Мироновский хлебопродукт занимает значительную долю на рынке мяса птицы и яиц.

17 августа Мироновский хлебопродукт опубликовал отчет о финансовых результатах за первое полугодие 2017 года, согласно которому чистая прибыль составила 210 млн долл, 58% выручки компании составил экспорт. В 2017 году компания выплатила владельцам 78 млн долл дивидендов.

Согласно данным Госстата, цены на мясо в Украине выросли на 24% с начала года.

Напомним, в 2017 году впервые в истории начала выплачиваться специальная бюджетная дотация на сельское хозяйство. Она была введена в конца 2016 года и предусматривает дотации пропорционально размеру уплаченного в бюджет НДС.

О том, что данная формула выплаты субсидий будет оказывать сильные преимущества именно производителям продукции птицеводства Экономическая правда писала в 2016 году.