Украинские заводы произвели уже 84 тысячи тонн сахара

Украинские сахарные заводы с начала сезона сахароварения, который стартовал 30 августа с запуском Томашпольского сахарного завода, переработали 719,6 тысячи тонн сахарной свеклы и произвели 84 тысячи тонн сахара.

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Как сообщила пресс-служба ассоциации сахаропроизводителей "Укрцукор", всего по состоянию на 18 сентября в Украине заработали 22 сахарных заводов из прогнозируемых 46.

Ранее пресс-служба отмечала, что в текущем году сезон сахароварения стартовал позже из-за неблагоприятных погодных условий, которые повлияли на развитие сахарной свеклы.

Как сообщал УНИАН, по информации ассоциации "Укрцукор", украинские сахарные заводы за сезон сахароварения, который стартовал 20 августа 2016 года и завершился 11 января 2017 года, переработали 13,7 миллиона тонн сахарной свеклы, из которой произвели 2,01 миллиона тонн сахара, при том что потребность украинского внутреннего рынка в 2017 году оценивается в 1,54 миллиона тонн.

В 2016 году производство сахарного сырья увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 30%, производство сахара – на 40%.

В 2016 году аграрии заняли под свеклой 284 тысячи га против 239 тысячи га в 2015 году.