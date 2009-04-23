Решение Кабмина о возмещении НДС аграриям не выполняется – УКАБ

По информации ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), решение Кабинета министров о пополнении оборотных средств агропредприятий путем возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) в значительной мере не выполняется.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ассоциации.

Сообщается, что в УКАБ обращаются сельскохозяйственные предприятия по поводу осложнений, которые возникли с выполнением постановления Кабмина №86 от 4 февраля 2009 года. Речь идет о невозможности возместить НДС путем выкупа на соответствующую сумму зерна из Аграрного фонда Украины. По информации агропредприятий, осложнения возникают из-за задержки передачи Государственной налоговой администрацией Украины реестра по возмещению НДС Государственному казначейству Украины.

Как результат, сельхозпредприятия ограничены в возможности пополнения оборотных средств в период активного проведения весенних полевых работ, что значительно усложняет их финансирование.

Комментируя эту ситуацию, руководитель группы экспертов УКАБ Владимир ЛАПА отметил, что со временем в Украине все больше увеличивается разница между принятием решений и их выполнением. "Антикризисная политика начинает действовать не тогда, когда отчитались о принятии закона или постановления, а тогда, когда такие документы выполнены. Это касается и рефинансирования коммерческих банков для предоставления кредитов аграриям, и погашения задолженности по налогу на добавленную стоимость, и, к сожалению, многих других норм", - подчеркнул В.ЛАПА.