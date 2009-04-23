В Госбюджете нет средств на лабораторное исследование товаров

Отсутствие в Государственном бюджете средств на проведение лабораторных исследований товаров снижает эффективность защиты прав потребителей. Такое мнение высказал сегодня корреспонденту УНИАН начальник главного Киевского городского управления по делам защиты прав потребителей Олег ДУНАЕВСКИЙ.

По его словам, из-за финансового кризиса финансирование проведения лабораторных исследований для органов по защите прав потребителей не предусмотрено. «Денег на это нет, и поэтому сегодня мы имеем право проводить только органолептические исследования. То есть, берем бутылку, например, водки, смотрим, если есть посторонние включения – бракуем, протекает пробка – бракуем, недостаточно информации на этикетке – бракуем, недолив – бракуем. Что касается проведения других лабораторных исследований - микробиологических, физико-химических, радиологических – это сегодня не проводится, потому что финансирования на это не выделено», - сказал О.ДУНАЕВСКИЙ.

По его словам, в прошлом году Госпотребстандарт получил деньги на лабораторные исследования, в том числе Киевское городское управление по защите прав потребителей имело годовой бюджет более 500 тыс. грн. на такие исследования. «На эту сумму мы занимались лабораторными исследованиями один квартал, и более 30% продукции, которую мы исследовали, по каким-то причинам не соответствовала норме», - сказал О.ДУНАЕВСКИЙ.

Он отметил, что из-за того, что не проводятся лабораторные исследования, естественно, снижается качество защиты прав потребителей. «К примеру, потребитель обратился к нам, что заправился бензином и у него застучал двигатель. Мы не можем рассмотреть такую жалобу, поскольку, чтобы ее рассмотреть, нужны деньги – нужно прийти на заправку, где человек заправился, отобрать пробу, отдать в соответствующую лабораторию, там должны провести исследования, мы должны по закону заплатить около 300 грн. за одно исследование плюс мы должны оплатить стоимость образца, и только после этого можем сказать, прав потребитель или нет, соответствует этот бензин по качеству или не соответствует. А на сегодня такого рода жалобу рассмотреть мы не можем потому, что соответствующего финансирования нет», - пояснил О.ДУНАЕВСКИЙ.