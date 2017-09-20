Гройсман анонсировал отмену моратория на проверки компаний в сфере продовольствия

Правительство намерено разрешить контролирующим органам проводить проверки компаний в сфере продовольствия, что будет способствовать повышению качества украинских продуктов питания.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства.

«Сегодня мы примем решение и дадим право контролирующим органам проверять такие объекты, особенно там, где дети, люди пожилого возраста. У нас нет самоцели кого-то штрафовать, но у нас есть цель заставить каждого думать своей головой о том, как обеспечить достойный уровень безопасности. Это будет касаться в том числе вопросов продовольственной безопасности. Мы также позволим проверять там, где есть проблемы с продовольствием, чтобы украинцы находились в качественных условиях и в конце концов получали безопасное питание в стране», - сказал он.

Гройсман добавил, что контроль таких объектов будет осуществляться в интересах украинских граждан. «Эта расхлябанность должна быть прекращена. Не так все просто, но это системная работа, которую мы начнем и доведем до системного завершения», - добавил премьер.

Как сообщал УНИАН, в августе 2014 года Кабинет министров Украины ввел мораторий на проверки всех субъектов хозяйствования, кроме фискальных проверок.

Контроль за качеством пищевой продукции в Украине осуществляет Госпродпотребслужба, которая была создана на базе ликвидированных Государственной сельскохозяйственной инспекции, Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы, Государственной инспекции по вопросам защиты прав потребителей и Государственной санитарно-эпидемиологической службы. Центральный аппарат Госпродпотребслужбы официально приступил к выполнению своих функций 6 апреля 2016 года.