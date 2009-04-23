Заморозки значительно повредили посевы зерновых культур

Заморозки, зафиксированные в эти дни на большей части территории Украины, привели к повреждениям посевов зерновых культур.

Об этом в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН сообщила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна АДАМЕНКО.

По ее словам, наблюдающиеся в эти дни погодные условия для посевов не благоприятны. Озимые в сложившейся ситуации «чувствуют себя еще более-менее нормально», потому что растения более развиты и берут влагу из более глубоких слоев почвы, где ее еще достаточно. Вместе с тем, контрастные температуры в этот период развития не очень благоприятны для растений.

«Относительно яровых – есть повреждения всходов и подмерзание листьев. Кроме того, для яровых еще не хватает влаги», - сказала собеседник агентства. Она отметила, что «будут значительные повреждения всходов, но будет ли это гибель, станет понятно позже. Подмерзшие растения смогут восстановиться, если не будет затронута точка роста. В противном случае будет гибель посевов», - сказала специалист.

По ее словам, на сегодня невозможно оценить масштабы поражения, потому что картина очень разная в различных регионах. «Сроки для посевов были очень сжатые, и сеяли в разное время. Поэтому растения на сегодня в разных фазах развития. Но в основном, это всходы, а они уязвимы», - сказала Т.АДАМЕНКО. Она добавила, что, например, в Луганской области на высоте травостоя отмечались температуры до минус 14 градусов, и отметила, что на сегодня посевы Юго-Восточной части страны поражены больше, чем Северно-Западной. «Сейчас нельзя ничего спрогнозировать, потому что явление не закончилось, и проявления негативного воздействия заморозков будут видны через некоторое время. Нужно, чтобы прошло время, чтобы проявились последствия», - сказала она.

"Но не все так плохо. Если бы такая температура была в мае, было бы еще хуже", - добавила специалист.

Напомним, под урожай 2009 году в Украине посеяно более 8 млн. га озимых культур. Кроме того, завершен сев ранних яровых культур на площади 4,63 млн. га.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минагрополитики, посевная площадь под урожай 2009 года составит более 27 млн. га (на уровне 2008 года). В структуре посевов зерновой клин составит 15,9 млн. га (59%), что на 303 тыс. га больше, чем в прошлом году.