Маркировку продукции с ГМО нужно ввести с 1 июля

Правительственный комитет по вопросам экономической политики предлагает ввести маркировку продукции с содержанием генетически модифицированных организмов (ГМО) с 1 июля 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, проект соответствующего постановления был одобрен сегодня на заседании комитета.

Справка УНИАН. Ведение маркировки продукции, производимой с использованием генетически модифицированного сырья, откладывается с конца 2007 года, в частности, из-за отсутствия лабораторий для исследования продукции.

В ноябре 2008 года в Украине был принят государственный стандарт, в соответствии с которым все продукты питания, содержащие генетически модифицированные организмы (ГМО), должны маркироваться. Этот государственный стандарт может быть введен в действие после утверждения постановлением Кабинета Министров порядка маркировки. По данным Всеукраинской экологической лиги, порядок маркировки на сегодняшний день согласовали 31 учреждение и не завизировало только Министерство юстиции Украины.

** ГМО (генетически модифицированные организмы) - это живые организмы (животные, растения, бактерии и вирусы), генотипы которых были искусственно изменены при помощи методов генной инженерии для придания им некоторых полезных свойств. Например, в растения можно ввести гены, отвечающие за устойчивость к вредителям, гербицидам, неблагоприятным условиям произрастания. Или в геном животных можно ввести модификации, позволяющие увеличить содержание полезных белков в молоке.

Генетическая модификация отличается целенаправленным изменением генотипа организма в отличие от случайного, характерного для естественного и искусственного мутагенеза. Основным видом генетической модификации в настоящее время является использование трансгенов для создания трансгенных организмов.