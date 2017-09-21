Украина увеличила выручку от экспорта подсолнечного масла в 1,6 раза

Украинские предприятия в первом полугодии текущего года экспортировали подсолнечного масла на сумму 212 миллионов долларов, что в 1,57 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП).

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"В первом полугодии 2017 года Украина экспортировала подсолнечное масло в более чем 100 стран мира на сумму около 212 миллионов долларов, что на 57% больше прошлого года. В 2016 году Украина экспортировала подсолнечное масло в 117 стран мира на сумму 287 миллионов долларов, что на 24% больше, чем в 2015 году", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, основными покупателями украинского подсолнечного масла стали страны Азии, импортировавшие украинский продукт на 114 миллионов долларов (54%), Африки (более 45 миллионов долларов, 21%), Европы (более 33 миллионов долларов, 15%), а также страны СНГ, Америка, Австралия и Океания (20 миллионов долларов, 10%).

С начала текущего года по сравнению с первым полугодием 2016 года украинские компании существенно увеличили экспортные поставки в Египет (на 29,4%), Малайзию (на 17,8%), Польшу (на 314%) и Китай (на 224%).

При этом эксперты подчеркнули, что отечественные экспортеры смогут нарастить выручку от поставок подсолнечного масла более чем на 20%, до 200 евро за тонну, при увеличении поставок фасованного продукта.

"У отечественных экспортеров есть отличная возможность увеличить доходность от экспорта подсолнечного масла. Для этого им стоит устанавливать прямые контакты с супермаркетами, а в США в том числе и с дистрибьюторами с целью поставок масла в бутилированном виде", - цитирует пресс-служба вице-президента УСПП, координатора Центра поддержки экспорта при УСПП Дениса Красникова.

По данным УСПП, реализация подсолнечного масла в фасованном виде увеличит цену продукта на 20% по сравнению с продажами наливом - до 1 евро с 0,84 евро за литр.

Пресс-служба добавила, что, по данным ассоциации "Укролияпром", украинские производители с начала 2017 года увеличили объем экспортных поставок в фасованном виде на 40%. По прогнозам экспертов, по итогам 2017 года экспорт этого продукта может вырасти на 30% - до 1 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, Министерство сельского хозяйства США (USDA) оценивает экспорт подсолнечного масла из Украины в 2017-2018 маркетинговом году (сентябрь 2017 – август 2018 года) на уровне 5 миллионов тонн. При этом производство подсолнечного масла может составить 5,63 миллиона тонн.

По оценкам первого заместителя главы Минагропрода Максима Мартынюка, украинские предприятия в 2017 году произведут 6,3 миллиона тонн подсолнечного масла, при том что внутреннее потребление этого продукта составляет всего 0,4 миллиона тонн.

Согласно данным ассоциации "Укролияпром", в 2016 году Украина экспортировала рекордный объем подсолнечного масла – 4,8 миллиона тонн, что на 23% больше, чем в 2015 году. В денежном выражении экспорт этой продукции составил 4,8 миллиарда долларов против 4,2 миллиарда долларов годом ранее.

Украина является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла.