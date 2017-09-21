В Житомирской области стартовал сезон сахароварения

В Житомирской области два сахарных завода на текущей неделе начали прием сахарной свеклы на переработку для варки сахара в текущем сезоне.

Как сообщили УНИАН в департаменте агрополитики Житомирской ОГА, сахарную свеклу буду перерабатывать, как и в предыдущие годы, два предприятия - ОАО «Червонский цукровик» (Андрушевский район) и ООО Сигнет-центр» (Попельнянский район).

Читайте такжеНа Житомирщине завтра будут праздновать 80-летие области

По состоянию на 20 сентября, «Червонский цукровик» переработал 15,1 тыс. тонн сахарного сырья, произведя 1,4 тыс. тонн сахара. Переработку сахарной свеклы предприятие «Сигнет-центр» начнет с 22 сентября.

«В текущем году указанные предприятия ожидают переработать 450 тыс. тонн сахарной свеклы и произвести более 60 тыс. тонн сахара, что полностью обеспечит продовольственную безопасность области в данном продукте на 2017/2018 маркетинговый период», - сообщили УНИАН в департаменте аграрной политики Житомирской ОГА.