Чума свиней: Украина с начала года уничтожила более 26 тысяч животных

Украина с начала текущего года уничтожила более 26,5 тысячи свиней в связи с распространением эпидемии опасного вирусного заболевания – африканской чумы свиней (АЧС), сообщила УНИАН пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Согласно сообщению, за последние два года потери свиного поголовья из-за болезни составили 145,4 тысячи голов.

"При проведении мероприятий по ликвидации АЧС в течение 2015-2017 годов в эпизоотических очагах изъято и уничтожено 145,4 тысячи голов свиней (26,5 тысячи голов с начала 2017)", - сообщила пресс-служба.

В частности, по данным ведомства, с начала 2017 года ветеринары уничтожили 23,4 тысячи животных в специализированных хозяйствах и 3,1 тысячи – в хозяйствах частного сектора. За период с 2015 года эти показатели составили около 134 тысяч и 11,4 тысячи голов соответственно.

Согласно данным из открытых источников, с начала этого года в Украине было зарегистрировано 109 вспышек АЧС. Всего с 2012 года и по состоянию на 21 сентября 2017 года на территории Украины ветеринары зарегистрировали 257 вспышек АЧС в 23 областях.

Как сообщал УНИАН, правительство предлагает в 2018 году в 6 раз увеличить финансирование Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей для борьбы с опасными вирусными заболеваниями животных, в частности, африканской чумой свиней (АЧС). Таким образом, финансирование противоэпизоотических мероприятий в следующем году вырастет до 687,2 миллиона гривень с 113,7 миллиона гривень в 2017 году.

Согласно данным главы ведомства Владимира Лапы, с момента фиксации первой вспышки АЧС на территории Украины убытки отрасли свиноводства от распространения вируса составили более 200 миллионов гривень. Если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 млн свиней, или 4 миллиарда гривень, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 миллиарда гривень.