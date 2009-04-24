Брюс Уиллис станет лицом рекламной кампании Sobieski (Фото)

Компания Belvedere S.A., круный производитель алкогольных напитков, 23 апреля 2009 года подписала длительный рекламный контракт с киноактером и продюсером Брюсом УИЛЛИСОМ. «Крепкий орешек» появится в специально разработанной печатной и цифровой рекламе водки Sobieski, а также на различных мероприятиях Sobieski в Европе и Китае.

«Мне очень приятно, что продукт, который я выбираю, ассоциируется со мной», - сказал Б.УИЛЛИС.

Посредством креативной кампании «Truth in Vodka» Sobieski убеждает потребителей сосредоточиться на том, что заключено в бутылке, а не в ловком маркетинге или привлекательной упаковке. Этот слоган разоблачает мифы, которые окружают завышенную в цене водку, что наглядно демонстрируется количеством потребителей, выбравших честную традиционную водку. Новая кампания с Брюсом Уиллисом станет отличной демонстрацией этих принципов.

«Рекламная кампания Sobieski с Брюсом Уиллисом будет проводиться и в Украине, поскольку наша страна является одним из самых приоритетных водочных рынков мира. Уже сегодня мы готовим множество сюрпризов, которые обязательно порадуют почитателей Sobieski», - отметил генеральный директор компании Бельведер Украина, дочерней компании Belvedere S.A. Владимир ПРИТУЛЯК.

Справка УНИАН. Belvedere S.A. основана в 1991 году во Франции (ТМ водка Sobieski, Starogradzka, Danzka и Krupnik, виски William Peel, Sir Pitterson, джин Old Lady`s, коньяки Napoleon, Gautier, ликер Marie Brizard, вина Domain Menada, Sophia, Kadarka, Therga, Jean Pierre Hottinger). Продукция компании продается более чем в 100 странах мира, Belvedere принадлежат производственные мощности в Польше, Литве, Болгарии, Испании, США, Бразилии, Франции и Украине. Акции компании котируются на Парижской и Варшавской фондовых биржах.

Уолтер Брюс Уиллис родился в 1955 году в восточной Германии.

Б.Уиллис играл главные роли в таких фильмах, как «Крепкий орешек», «Гудзонский Ястреб», «Пятый элемент», «Одиночка», «Шакал» и «Восход Меркурия», «Армагеддон», «Шестое чувство», «Девять ярдов».