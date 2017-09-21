Чума свиней в Украине: карантин действует в 21 населенном пункте 11 областей

Карантин из-за вспышек опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС) действует в 21 населенном пункте в 11 областях Украины, сообщила УНИАН пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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В частности, такие пункты расположены в Закарпатской (7), Киевской (3), Винницкой, Одесской (по 2), Хмельницкой, Ривненской, Днепропетровской, Волынской, Полтавской, Донецкой и Ивано-Франковской (по 1) областях.

В местах, где объявлен карантин, вводятся ограничительные меры, блокируется перемещение свиней и продукции животноводства, изымается скот, проводится дезинфекция. Карантин в населенном пункте объявляется на 40 дней. Если за это время ветеринары не выявят на его территории новых вспышек, такой населенный пункт считается оздоровленным.

Согласно сообщению, за 2017 год были оздоровлены 89 из 109 неблагополучных по АЧС пунктов.

В целом, по данным пресс-службы, с начала 2017 года ветеринары зарегистрировали в Украине 109 вспышек АЧС. Всего с 2012 года и по состоянию на 21 сентября 2017 года на территории Украины ветеринары зарегистрировали 257 вспышек АЧС в 23 областях.

Как сообщал УНИАН, правительство предлагает в 2018 году в 6 раз увеличить финансирование Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей для борьбы с опасными вирусными заболеваниями животных, в частности, африканской чумой свиней (АЧС). Таким образом, финансирование противоэпизоотических мероприятий в следующем году вырастет до 687,2 миллиона гривень с 113,7 миллиона гривень в 2017 году.

Согласно данным главы ведомства Владимира Лапы, с момента фиксации первой вспышки АЧС на территории Украины убытки отрасли свиноводства от распространения вируса составили более 200 миллионов гривень. Если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 миллиона свиней, или 4 миллиарда гривень, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 миллиарда гривень.

По итогам 2017 года глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа прогнозирует в Украине около 200-250 вспышек АЧС.