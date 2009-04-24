В марте зернотрейдерам возместили 1 млрд. грн. НДС

14:45, 24 апреля 2009
Агро
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В апреле предусмотрено около 300 млн.грн.

В марте зернотрейдерам было возмещено более 1 млрд. грн. налога на добавленную стоимость.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам председатель Государственной налоговой администрации Украины Сергей БУРЯК.

По его словам, согласно постановлению №86 Кабинета Министров, эти средства были направлены через Аграрный фонд на закупку горюче-смазочных материалов, удобрений и т.д. На апрель предусмотрено около 300 млн. грн. для возмещения НДС зернотрейдерам.

Как сообщал УНИАН, правительство разработало механизм, согласно которому НДС компенсируется зернотрейдерам при условии, что на эти средства будет закуплено зерно в Аграрном фонде.

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