В Украине с начала года начали печь меньше хлеба

Производство хлеба и хлебобулочных изделий в Украине в январе-августе 2017 года составило 697 тысяч тонн, что на 7,2% меньше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщила Государственная служба статистики Украины.

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Согласно сообщению, в августе этого года было произведено 89,7 тысячи тонн хлеба, что на 0,1% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 7,4% меньше, чем в августе 2016 года.

Объем производства муки за указанный период составил 1,24 миллиона тонн, что на 0,6% меньше показателя за январь-август прошлого года. При этом в августе текущего года объем производства данной продукции составил 172 тысячи тонн, что на 14,2% больше июльского показателя и на 4,9% меньше, чем было произведено в августе прошлого года.

Госстат отмечает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, производство хлеба и хлебобулочных изделий в Украине в 2016 году составило 1,12 миллиона тонн, что на 7,1% меньше показателя за 2015 год. При этом объем производства муки в 2016 году сократился на 4,8% – до 1,94 миллиона тонн.