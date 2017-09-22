Гройсман обещает 20 миллиардов на поддержку аграрного сектора

Украина в следующем году сможет направить более 20 млрд грн на поддержку аграрного сектора, при этом приоритетными направлениями станут поддержка мелких и средних сельхозпроизводителей и развитие животноводства, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в парламенте.

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"Акцент бюджета 2018 года - это беспрецедентная поддержка аграрных производителей, причем малых и средних. Мы будем вводить реальную поддержку украинского фермерства, будем восстанавливать животноводческий комплекс страны, и вы увидите, что мы сможем вместе с вами туда привлечь больше 20 млрд грн уже в следующем году", - сказал премьер.

Гройсман не уточнил источники этой финансовой помощи.

Согласно проекту государственного бюджета на 2018 год, расходы на аграрную отрасль в следующем году вырастут на 16% - до 7,3 млрд грн. Так, правительство предлагает выделить 1 млрд грн на реализацию программы поддержки украинского фермерства. Кроме того, Кабмин планирует направить 2 млрд грн на выплату бюджетных дотаций украинским сельхозпроизводителям, которые занимаются прежде всего растениеводством, животноводством и ягодничеством. Еще 1 млрд грн пойдет на реализацию программы компенсации аграриям 20% стоимости приобретенной сельскохозяйственной техники украинского производства. Также Кабмин планирует выделить 2,3 млрд грн на стимулирование украинского животноводства.

Украина является одним из ведущих производителей сельскохозяйственной продукции в мире. Аграрный комплекс формирует 12% ВВП Украины. Однако, как неоднократно подчеркивал премьер-министр, потенциал украинского аграрно-промышленного комплекса является намного большим, в том числе - за счет развития фермерства.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, в 2017 году на поддержку аграрной отрасли правительство предусмотрело 5,4 млрд грн, что в 20 раз больше, чем годом ранее, и составляет 1% от валового производства сельхозпродукции. Норма о выделении 1% от аграрного ВВП закреплена в Бюджетном кодексе на 2017-2021 годы.