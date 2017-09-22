В Украине продолжает дорожать мясо: как изменились цены

Цены на говядину на украинском рынке за последний месяц выросли на 3,5% и составили около 111 грн за килограмм, сообщила пресс-служба ассоциации «Украинская аграрная конфедерация» (УАК).

Читайте такжеИнфляция набирает обороты: рост цен превысил 16%

«Так, на сегодняшний день 1 кг говядины в Украине стоит почти 111 грн, что на 1,04% больше, чем 10 дней назад. Если же сравнить с аналогичным периодом августа, то рост цен составляет 3,5%», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, курятина также подорожала. За период с 11 сентября по 20 сентября она выросла в цене на 0,5%, и теперь килограмм можно купить в среднем за 55,31 грн. По сравнению с аналогичной датой прошлого месяца курятина подорожала на 3,9%.

Согласно сообщению, за последние 10 дней цены на свинину стабилизировались и почти не изменились, составив 104,17 грн за килограмм. Однако по сравнению с августом этот продукт подорожал на 5,2%.

Пресс-служба добавила, что рекордсменом по росту цен на мясном рынке стало сало, подорожавшее за последние 10 дней на 4,3%, а по сравнению с аналогичной датой прошлого месяца - на 15,8%, до 49,6 грн за килограмм.

Как сообщал УНИАН, 16 августа премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал, что правительство предложит решение, позволяющие снизить цены на мясо.

По данным представителей розничных сетей, закупочная цена на куриное мясо в течение последних двух месяцев выросла в среднем на 25%. Причиной такого подорожания стал стремительный рост потребительского спроса на курятину в связи с тем, что цена на этот вид мяса более доступна по сравнению со стоимостью свинины и говядины.

Как отмечал директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook, цены на курятину в Украине уже превышают европейские.

В настоящее время Антимонопольный комитет Украины занимается исследованием причин роста цен на рынке курятины и наличия нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.

Между тем цены на красное мясо также стремительно растут. По данным ассоциации «Свиноводы Украины», закупочные цены на свинину в живом весе еженедельно увеличиваются в среднем на 3%, с начала сентября этот показатель вырос на 1-2 грн за килограмм.