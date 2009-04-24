Прокуратура требует вернуть «Ливадии» более 29 га земли

Прокуратура Крыма требует вернуть винодельческому госпредприятию «Ливадия» более 29 га земли

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Сообщается, что ранее Высший хозяйственный суд Украины признал незаконность решения Ялтинского городского совета о прекращении права пользования государственным предприятием «Ливадия» земельным участком площадью 1,5 га.

«Кассационная инстанция признала, что орган местного самоуправления вышел за пределы своих полномочий, распоряжаясь землями госпредприятия», - отмечается в сообщении.

Надзорное ведомство предъявило в суд иски о возвращении «Ливадии» еще 29,2 га. «Прокуратура оспорила решения Ялтинского городского, Симеизского и Кореизского поселковых советов о прекращении ГП «Ливадия» права пользования участками площадью 1,5 га в Ялте, 14 и 4,8 га в Оползневом и Голубом заливе, 8,9 га в Кореизе. Участки были переведены в земли запаса советов», - отметили в прокуратуре.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Ливадия» входит в состав Национального производственно-аграрного объединения «Массандра».