Суд вернул сахзавод «Подилля» в госсобственность

Львовский апелляционный хозяйственный суд признал незаконной передачу имущества ОАО “Сахарный завод «Подилля» к ЗАО "Тернопольский агропромышленный комплекс".

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе регионального отделения Фонда государственного имущества Украины в Тернопольской области, суд удовлетворил апелляционную жалобу регионального отделения ФГИУ на решение Тернопольского хозяйственного суда и признал недействительным протокол собрания акционеров ОАО “Сахарный завод “Подилля” от 21 января 1999 года в части вхождения общества в ЗАО “Тернопольский агропромышленный комплекс” и передачи имущества в его уставный фонд.

В пресс-службе регионального отделения ФГИУ уточнили, что поводом для судебного спора стало протокольное решение собрания акционеров ОАО “Сахарный завод “Подилля» от 21 января 1999 года. В ходе собрания был рассмотрен вопрос о целесообразности входа ОАО “Сахарный завод “Подилля” в ЗАО «Тернопольский агропромышленный комплекс», однако само решение относительно внесения недвижимого имущества в уставный капитал ЗАО в качестве уставного взноса ОАО не было принято.

«Вместе с тем, заинтересованные лица подделали протокол собраний акционеров, после чего завладели имуществом сахарозавода, изготовив инвентарные дела на все объекты ОАО «Сахарный завод «Подилля», - отметили в пресс-службе регионального отделения ФГИ.

29 января 2008 года после 5-летнего перерыва было проведено собрание акционеров завода, решение которого подтвердило недействительность решения собрания акционеров от 21.01.1999 года в части внесения имущества ОАО “Сахарный завод “Подолья” в качестве взноса в уставный фонд ЗАО “Тернопольский агропромышленный комплекс”.