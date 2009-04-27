Вспышка свиного гриппа в Мексике имеет "потенциал пандемии"

Вспышка свиного гриппа в Мексике, из-за которой уже погибли 68 человек, имеет "потенциал пандемии", сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет ЧЕН.

"Вспышка болезни имеет потенциал пандемии, потому что вирус передается от человека к человеку", - сказала М.ЧЕН.

По ее словам, пока нет признаков того, что вирус из Мексики распространяется в других частях света. Сама болезнь еще плохо исследована и глава ВОЗ затрудняется спрогнозировать, перерастет ли вспышка инфекции в пандемию или нет.

ВОЗ, штаб-квартира которой находится в Женеве, уже заявила о готовности противостоять распространяющемуся вирусу.

Для борьбы с новым, ранее не замеченным ни у свиней, ни у людей штаммом гриппа ВОЗ уже заготавливает специальный препарат - "Тамифлю" (Tamiflu), говорится в сообщении международной организации. Эффективность препарата против нового вируса уже доказана: он способен не только вылечить грипп, но и предупредить его дальнейшее распространение.

Кроме того, ВОЗ сообщила, что в Мексику направляются ее сотрудники, которые помогут местным властям отслеживать распространение болезни и проводить необходимые лабораторные исследования и диагностику.

Вирус свиного гриппа в Мексике продолжает распространяться, сообщили в субботу мексиканские и американские эксперты. Всего в этой стране уже заболели более тысячи человек. Восемь случаев заболевания новой формой гриппа свиней были также зарегистрированы на юге США.

Власти Мексики закрыли школы и учреждения в зараженных районах и начали массовую вакцинацию. Пока медэксперты находятся в шаге от того, чтобы объявить о пандемии. Официально подтверждено, что от свиного гриппа погибли 20 человек, еще 48 человек скончались от болезни с похожими симптомами. Эти жертвы пока причисляют к общему списку погибших от свиного гриппа.

Пандемия - эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на территорию всей страны, сопредельных государств, а иногда и многих стран мира.