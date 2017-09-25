В Украине сократилось производство свинины и говядины

Объем производства свежей или охлажденной свинины в Украине в январе-августе 2017 года составил 163 тысячи тонн, что на 4,2% меньше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщила Государственная служба статистики.

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Производство данного вида продукции в августе выросло по сравнению с июлем на 6,7%, а по сравнению с августом 2016 года снизилось на 12,9%, и составило 21,5 тысячи тонн.

Объем производства свежей или охлажденной говядины в январе-августе снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 4,3% - до 34,3 тысячи тонн. Данный показатель в августе составил 4,6 тыс. тонн. Это на 9,5% больше по сравнению с объемом производства июля и на 30,3% меньше - по сравнению с объемом производства августа прошлого года.

Производство свежего или охлажденного мяса птицы в стране в январе-августе 2017 года выросло на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составило 549 тысяч тонн. При этом за август показатель производства свежего мяса птицы равен 58,3 тысячи тонн, что на 0,9% меньше объема производства в июле этого года и на 1,5% больше показателя в августе прошлого года.

Также в январе-августе 2017 года украинские аграрии произвели 9,8 тыс. тонн замороженной свинины, что на 21% больше, чем в январе-августе прошлого года. В августе объем производства этой продукции составил 1,2 тыс. тонн, что на 1,8% больше показателя за июль этого года и на 51,6% больше, чем в августе прошлого года.

Производство замороженной говядины в стране в январе-августе этого года выросло на 25,1% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года – до 8,9 тысячи тонн. Объем производства в августе составил 1,3 тысячи тонн, что на 12,5% больше по сравнению с объемом производства июля и на 34,2% - по сравнению с объемом производства августа прошлого года.

Производство замороженного мяса птицы в январе-августе 2017 года составило 128 тысяч тонн, что на 21,6% меньше, чем в январе-августе 2016 года. В августе данный показатель составил 15 тысяч тонн, что на 3,7% меньше, чем в июле этого года, и на 17,1% меньше, чем в августе 2016 года.

Кроме того, в Госстате сообщили, что производство колбасных изделий в отчетном периоде выросло по сравнению с январем-августом прошлого года на 5,7% - до 160 тысяч тонн. В августе этот показатель составил 23,6 тысячи тонн, что на 8,3% больше июльского объема производства и на 11% - показателя за август 2016 года.

В Госстате отмечают, что указанные данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, в Украине в 2016 году производство свежей или охлажденной свинины выросло на 3,9% по сравнению с 2015 годом – до 256 тысяч тонн, говядины – на 22,5%, до 59,4 тысячи тонн, а мяса птицы – на 5,1%, до 746 тысяч тонн.