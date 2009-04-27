В США объявлено о чрезвычайном положении

В США в связи с распространением "свиного гриппа" объявлено о чрезвычайном положении, но паниковать не стоит, предупредил накануне Белый дом.

Белый дом организовал специальный брифинг, призванный показать, что власти серьезно относятся к заболеванию, от которого в Мексике уже скончались по меньшей мере 86 человек.

В США подтверждено пока 20 случаев заболевания "свиным гриппом", причем в пяти находящихся на достаточном удалении друг от друга штатах: 8 - в Нью-Йорке, 7 - в Калифорнии, по 2 - в Канзасе и Техасе и 1 в Огайо. В Нью-Йорке, в частности, "свиной грипп" выявлен у учеников школы им. Святого Франциска в городском районе Куинз. Некоторые из них недавно ездили в Мексику.

Как отметил на брифинге и.о. главы федерального Центра по контролю и предотвращению заболеваний Ричард БЕССЕР, во всех случаях болезнь протекала или протекает в мягкой форме. Многие из заболевших уже вылечились, остальные находятся в процессе выздоровления. Тем не менее, по словам Р.БЕССЕРА, "мы ожидаем дальнейшего распространения заболевания /по территории США/... и увидим более серьезные случаи".

Р.БЕССЕР заверил сограждан, что власти и органы здравоохранения страны уже предпринимают шаги, направленные на локализацию вспышек заболевания. Отвечая на вопросы журналистов, он указал, что нет никаких свидетельств того, что к распространению штамма "свиного гриппа" приложили руку террористы.

Выступившая на том же брифинге министр национальной безопасности Джанет НАПОЛИТАНО поспешила успокоить сограждан: объявление чрезвычайного положения отнюдь не свидетельствует о нарастании для них угрозы. По ее словам, это - стандартная процедура. Чрезвычайное положение вводилось, к примеру, во время проведения инаугурации Барака ОБАМЫ. Это также делается при наводнениях или ураганах, пояснила министр. Чрезвычайный режим позволяет федеральным властям и властям штатов более оперативно реагировать на происходящие события, добавила она, в данном конкретном случае - выделять средства на закупку лекарств, проведение дополнительных исследований, мобилизацию врачей. Дж.НАПОЛИТАНО сообщила, что уже отдано распоряжение направить в штаты из федеральных хранилищ 12 млн. доз лекарственного препарата "Тамифлю", показавшего эффективность в противостоянии "свиному гриппу".

Дж.Наполитано отметила, что сотрудникам аэропортов дано указание интересоваться у прилетающих в США, особенно из стран, где отмечены случаи "свиного гриппа", состоянием здоровья. Это не означает, что испытывающих недомогание не пустят в Америку, продолжила министр. Им просто предложат пройти осмотр у врача. Дж.НАПОЛИТАНО охарактеризовала данную меру предосторожности как "пассивное наблюдение". Конечно же, добавила она, представители авиакомпаний могут попросить покинуть борт самолета тех пассажиров, у которых наблюдаются явные признаки заболевания.

Как заявил в интервью телекомпании NBC пресс-секретарь Белого дома Роберт ГИББС, администрация Барака ОБАМЫ внимательно следит за развитием ситуации и нет оснований "поддаваться панике". "Важно, чтобы общественность понимала, что мы предпринимаем необходимые меры на случай распространения заболевания", - отметил он. Днем ранее Р.ГИББС счел необходимым сообщить журналистам, что здоровье у Б.ОБАМЫ, который 16 апреля побывал с визитом в Мексике, отменное и вирус "свиного гриппа" он не подхватил.