В Украине создана спецгруппа по ситуации со свиным гриппом

В Украине на сегодняшний день создана специальная группа специалистов для изучения вопросов, связанных со свиным гриппом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила журналистам сегодня на брифинге в Кагарлыкском районе Киевской области.

«В Украине создана специальная группа, которая тщательным образом проверяет (ситуацию – УНИАН). Сейчас ученые отрабатывают подходы к вакцинации и защите от таких явлений, и я думаю, что Украина будет надежно защищена от этого», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в Мексике от свиного гриппа на сегодня скончались103 человека, 1614 госпитализированы с симптомами болезни. В США этим вирусом заразились 20 человек, в Канаде - шестеро.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет ЧЕН заявила, что вспышка заболевания в Мексике имеет "потенциал пандемии".