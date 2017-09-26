Чума свиней: на Закарпатье зафиксировали очередную вспышку болезни

Специалисты ветеринарной медицины зарегистрировали очередной случай опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС) в Закарпатской области, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Согласно сообщению, ветеринары зафиксировали гибель зараженных свиней в фермерском хозяйстве "Шнельцер и К" в городе Свалява.

Диагноз АЧС подтвержден лабораторными исследованиями. Госпродпотребслужба не уточняет количество зараженных животных.

В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Согласно данным из открытых источников, с начала этого года в Украине зарегистрированы 111 вспышек АЧС. Всего с 2012 года и по состоянию на 26 сентября 2017 года на территории Украины ветеринары зарегистрировали 259 вспышек АЧС в 23 областях.

Как сообщал УНИАН, правительство предлагает в 2018 году в 6 раз увеличить финансирование Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей для борьбы с опасными вирусными заболеваниями животных, в том числе африканской чумой свиней (АЧС). Таким образом, финансирование противоэпизоотических мероприятий в следующем году может вырасти до 687,2 миллиона гривень с 113,7 миллиона гривень в 2017 году.

Согласно данным главы ведомства Владимира Лапы, с момента фиксации первой вспышки АЧС на территории Украины убытки отрасли свиноводства от распространения вируса составили более 200 миллионов гривень. Если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 миллиона свиней, или 4 миллиарда гривень, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 миллиарда гривень.

По итогам 2017 года глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа прогнозирует в Украине 200-250 вспышек АЧС.