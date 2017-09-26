Украина увеличила экспорт масличных культур в 1,7 раза

Украинские аграрии с начала 2017-2018 маркетингового года (МГ, июль 2017 – июнь 2018) экспортировали 1,32 миллиона тонн масличных культур, что в 1,7 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Согласно сообщению, экспорт рапса за отчетный период также продемонстрировал положительную динамику и вырос по сравнению с аналогичным периодом 2016-2017 МГ в 2,1 раза – до 1,2 миллиона тонн.

В целом, по данным Госпродпотребслужбы, по состоянию на 26 сентября Украина экспортировала уже более 10 миллионов тонн зерновых культур, в частности 5,6 миллиона тонн пшеницы (в том числе продовольственной почти 3 миллиона тонн и фуражной почти 2,7 миллиона тонн), ячменя - почти 3 миллиона тонн, кукурузы - 1,18 миллиона тонн.

Как сообщал УНИАН, аграрии в 2016-2017 МГ экспортировали 43,8 миллиона тонн зерновых, что является рекордом за всю историю независимости государства. При этом выручка от экспорта зерновых увеличилась на 6%, до 6,4 миллиарда долларов.

Предыдущий рекорд экспорта зерновых в Украине был зафиксирован в 2015-2016 МГ на уровне 39,4 миллиона тонн.

Согласно данным Государственной службы статистики, Украина в 2016 году собрала 65,95 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для страны за годы независимости.