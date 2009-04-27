Посольства будут отслеживать ситуацию со свиным гриппом

Министерство иностранных дел Украины поручило посольствам Украины за рубежом отслеживать ситуацию с заболеванием свиным гриппом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ.

«МИД поручило посольствам отслеживать ситуацию на местах и оперативно информировать о мерах, которые предпринимаются местными органами власти в связи с этой болезнью», - сказал В.КИРИЛИЧ.

В МИД подчеркивают целесообразность оперативного информирования граждан Украины, которые временно или постоянно проживают в странах аккредитации, с тем, чтобы они были осторожными в связи с распространением свиного гриппа.

«Понятное дело, что наши дипломатические миссии будут находиться в тесном контакте с местными органами власти, компетентными в этом вопросе, и оперативная информация будет поступать в МИД», - добавил он.

В.КИРИЛИЧ также отметил, что на сегодняшний день нет информации относительно возможного заболевания этой болезнью граждан Украины, проживающих за рубежом.

Как сообщал УНИАН, в Мексике от свиного гриппа уже умерли 103 человека, 1614 госпитализированы с симптомами этой болезни. В США этим вирусом заразились 20 человек, в Канаде - шестеро.

Председатель Всемирной организации здравоохранения Маргарет ЧЕН заявила, что вспышка заболевания в Мексике имеет "потенциал пандемии".