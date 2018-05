Gruppo Campari завершила покупку Одесского завода шампанских вин

Gruppo Campari, один из крупнейших мировых производителей напитков, завершила сделку по приобретению Одесского завода шампанских вин. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

«В Украине Gruppo Campari завершила сделку по приобретению Одесского завода шампанских вин. Данное приобретение позволяет говорить о широкомасштабном выходе на украинский рынок. Планы развития бизнеса Gruppo Campari в Украине будут представлены в ближайшее время», - говорится в сообщении компании.

Кроме того, компания заключила самую крупную сделку в истории Gruppo Campari – приобрела бренд Wild Turkey. «Самая большая сделка за всю историю Gruppo Campari была заключена 8 апреля 2009 г. Группа приобрела у Pernod Ricard бренд Wild Turkey, который является бурбоном №1 в мире. Сумма сделки – 575 млн. долл. Это стратегическое приобретение усилит лидерские позиции Gruppo Campari в премиум-сегменте алкогольного рынка США и создаст благоприятные условия для освоения перспективного рынка Австралии», - говорится в пресс-релизе компании.

Справка УНИАН. Gruppo Campari является одним из крупнейших мировых игроков в сфере производства напитков, реализует свою продукцию в 190 странах. Gruppo Campari принадлежат такие бренды: Campari, SKYY Vodka и Wild Turkey Bourbon, Aperol, Cabo Wabo, CampariSoda, Cynar, Glen Grant, Ouzo 12, X-Rated, Zedda Piras, Dreher, Old Eight and Drury’s, Cinzano, Liebfraumilch, Mondoro, Odessa, Riccadonna, Sella & Mosca и Teruzzi & Puthod.

Акции материнской компании Davide Campari-Milano S.p.A. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) размещены на фондовой бирже Италии.

Одесский завод шампанских вин (ОЗШВ) основан в 1896 г. Мощность предприятия составляет 15 млн. бутылок шампанского в год, производится 33 вида продукции. Наиболее известные ТМ: «Одесса», «L`Odessika», «Генри Редерер».