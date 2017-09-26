Государственный "Укрспирт" хочет экспортировать свою водку в Германию

Государственное предприятие "Укрспирт", монополист на украинском рынке спирта, намерено в ближайшее время начать экспорт водки собственного производства на рынок Германии, сообщила пресс-служба госпредприятия.

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"Сейчас основной задачей нашего предприятия является восстановление его экспортного потенциала, и водка ТМ "Старожитня" является первым важным шагом на этом пути. Это первая водка государственного производства, которая выходит на европейский рынок", - цитирует пресс-служба временно исполняющего обязанности главы "Укрспирта" Юрия Лучечко.

Согласно сообщению, в настоящее время госпредприятие готовит к отправке первую партию водки.

Пресс-служба добавила, что европейский партер, с которым госпредприятие договорилось об экспорте собственного продукта, отметил качество украинского спирта и выразил желание вести переговоры о его поставках на рынки Италии и Франции.

Как сообщал УНИАН, по данным президента Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолия Кинаха, украинские заводы, входящие в состав "Укрспирта", за последние десять лет сократили производство спирта втрое – до около 11 миллионов декалитров, в то время как экспорт этой продукции снизился вдесятеро, составив 1,2 миллиона дал.

В 2016 году "Укрспирт" получил 97,1 миллиона гривень чистой прибыли против 84 миллионов гривень чистого убытка в 2015 году. При этом стоимость произведенной госпредприятием продукции в 2016 году увеличилась на 39,8 миллиона гривень по сравнению с 2015 годом - до 1,822 миллиарда гривень.

Международный валютный фонд требует от Украины скорейшей приватизации "Укрспирта", однако предприятие до сих пор находится в списке запрещенных к приватизации. Решение об исключении госкомпаний из этого списка принимает Верховная Рада. Кабмин подал соответствующую инициативу в начале мая прошлого года, но парламент еще не принял решение по этому вопросу. Примерные доходы от приватизации спиртзаводов в Украиине составят около 5-6 миллиардов гривень, а теневой оборот спирта сократится до 10% с нынешнего показателя в 46%.

Государственное предприятие "Укрспирт" было создано на базе одноименного концерна в 2010 году. В его состав должны были войти 76 спиртзаводов, однако пока на баланс предприятия передан 41 завод.