Профильный комитет ВР обеспокоен сокращением рыболовецкого флота

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Николай ПРИСЯЖНЮК обеспокоен резким сокращением кораблей рыболовецкого флота Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе народного депутата.

По его словам, "в стране сложилась парадоксальная ситуация, при которой Украина вылавливала ранее и имеет возможность вылавливать ежегодно около 2,5 млн. тонн рыбы". При этом Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что, "к сожалению, в прошлом году в стране выловлено только 180 тыс. тонн рыбы, а импортировано ее 600 тыс. тонн".

При этом депутат уточнил, что, по его данным, в последнее время в Украине произошло резкое сокращение рыболовецкого флота страны. "Сегодня этот флот состоит из десятка кораблей, тогда как еще 6-7 лет назад их было более двухсот. Двести кораблей ушли, наверное, в Бермудский треугольник и там пропали", - добавил Н.ПРИСЯЖНЮК.

В целом, депутат высказал недоумение относительно целесообразности подготовки на прежнем уровне при таком резком сокращении численности кораблей рыболовецкого флота разного рода специалистов для него.

"Также в стране есть два ВУЗа, где готовят на прежнем уровне специалистов для этого флота. Это, на мой взгляд, парадоксально. Что с ними делать потом государству, как трудоустраивать?", - спросил депутат.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, в Украине в 2008 году выловлено 224,2 тыс. тонн рыбы и других водных живых ресурсов, что на 4,9% больше, по сравнению с 2007 г. В частности, вылов рыбы составил 200,2 тыс. тонн (89,3% общего объема), что превышает прошлогодний уровень на 0,9%. Объем добычи других водных живых ресурсов в 2008 г. составил 24 тыс. тонн, что в 1,6 раза больше, чем в 2007 г.

Государственный комитет рыбного хозяйства Украины прогнозирует увеличение вылова рыбы в 2009 году на 40-60 тыс. тонн.