Ценники пойдут вверх: эксперт прогнозирует дальнейший рост цен на мясо и молоко

Цены на мясо-молочную продукцию в Украине к до конца текущего года могут повыситься на 10-20%, свинина будет лидером подорожания в мясной группе.

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Об этом сообщил глава Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Иван Томич на пресс-конференции.

«Молоко и мясо. Подорожания однозначно следует ожидать. До 20 декабря мы будем иметь плюс в подорожании по отношению к сегодняшнему периоду как минимум 10%, а как максимум 20%, особенно что касается мясной продукции», - отметил эксперт.

По его словам, наибольший рост цен демонстрирует свинина, которая дорожает в связи со вспышками АЧС (африканская чума свиней), из-за налоговых изменений и ценовой политики в целом.

Томич подчеркнул, что на протяжении 2 лет наблюдается сокращение поголовья свиней до 20%, добавив, что негативных тенденций в производстве свинины следует ожидать и в следующем году.

«Соответственно, никто не вкладывает деньги, никто серьезно сейчас не стартует в бизнес-планах на свиноводство, и поэтому подобная тенденция будет наблюдаться и в 2018 году», - сказал эксперт.

Также Томич уточнил, что цены на мясо вверх тянет и курятина, рынок которой монополизирован, а потому и удерживает высокие цены. Производство же говядины, по мнению эксперта, в стране практически уничтожено.

Как сообщал УНИАН, цены на говядину на украинском рынке за сентябрь выросли на 3,5% и составили около 111 грн за килограмм.

За период с 11 по 20 сентября курятина выросла в цене на 0,5%, и теперь килограмм можно купить в среднем за 55,31 грн. По сравнению с аналогичной датой прошлого месяца курятина подорожала на 3,9%.

До 20 сентября цены на свинину стабилизировались и почти не изменились, составив 104,17 грн за килограмм. Однако по сравнению с августом этот продукт подорожал на 5,2%.

Рекордсменом по росту цен на мясном рынке стало сало, подорожавшее за последние 10 дней на 4,3%, а по сравнению с аналогичной датой прошлого месяца - на 15,8%, до 49,6 грн за килограмм.

16 августа премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал, что правительство предложит решение, позволяющие снизить цены на мясо.

В настоящее время Антимонопольный комитет Украины занимается исследованием причин роста цен на рынке курятины и наличия нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.