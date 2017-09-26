Хлеб в Украине за год подорожал на 21%

Цены на ржано-пшеничный хлеб в Украине с сентября 2016 года по сентябрь 2017 года выросли на 20,9%, сообщил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин на пресс-конференции.

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«Цены на муку первого сорта с сентября 2016 по сентябрь 2017 года выросли на 12%, мука ржаная выросла в цене на 4,5%, в то же время хлеб пшеничный из муки первого сорта подорожал на 19% за год, а хлеб ржано-пшеничный – наиболее социально ориентированный хлеб - подорожал на 20,9%», - сказал Пендзин.

Он отметил, что в стоимости буханки хлеба всего 50% занимает мука, все остальное - это минимальная заработная плата, электроэнергия и транспортные расходы.

«Мы должны понимать, что при изменении всех этих составляющих мы будем иметь тенденцию роста цен на хлеб. И даже при более-менее стабильной цене на муку все равно цены на этот продукт будут расти. Сейчас мы можем наблюдать, что каждый месяц хлеб добавляет 1-1,5% к своей цене», - сообщил эксперт.

Пендзин добавил, что эта тенденция является немного тревожной, учитывая то, что государство с июля отказалось от регулирования цен на социальные продукты питания, в частности, на хлеб.

Как сообщал УНИАН, в Украине 1 июля вступило в силу постановление Кабмина об отмене государственного регулирования цен на продукты питания.

Согласно постановлению, производители не обязаны декларировать цены на продовольственную продукцию, а также больше не вынуждены обосновывать Госпродпотребслужбе необходимость изменения этих цен.

К социальным товарам ранее относили муку, хлеб простой рецептуры, макаронные изделия отечественного производства из нетвердых сортов пшеницы, крупы, сахар, говядину, свинину с костями, мясо птицы в тушках, колбасы вареные 1 сорта, молоко жирностью 2,5%, сметану жирностью 20%, масло сливочное жирностью 72%, творог жирностью 9%, яйца куриные, масло.