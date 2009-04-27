Ющенко предлагает выделить 50 млн.грн. на борьбу со свиным гриппом
Из резервного фонда бюджета
Киев. 27 апреля. УНИАН. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает выделить 50 млн. грн. из резервного фонда бюджета на борьбу со свиным гриппом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в начале встречи с министром здравоохранения Украины Василием КНЯЗЕВИЧЕМ.
В начале встречи глава государства отметил, что хотел бы услышать о мерах, которые предприняты и которые планирует предпринять Министерство здравоохранения для борьбы и профилактики заболевания свиным гриппом. По словам Президента, необходимо определить, какие шаги следует сделать в таможенной, торговой политике, других сферах для предотвращения распространения этой болезни.
В свою очередь, министр здравоохранения отметил, что на сегодняшний день в мире зарегистрировано около 1,5 тысяч случаев заболевания этим видом гриппа и около 130 человек уже погибли.
Говоря о мерах, предпринятых Минздравом, В.КНЯЗЕВИЧ сообщил, что на данный момент создан штаб в составе специалистов Национальной академии медицинских наук.
По словам В.КНЯЗЕВИЧА, также Минздрав договорился со Всемирной организацией здравоохранения о получении оперативной информации о ситуации в мире с распространением и заболеваемостью высокопатогенным гриппом.
Кроме этого, отметил В.КНЯЗЕВИЧ, министерство обратилось в Академию медицинских наук о разработке методологии лечения этой болезни. По словам министра, в Украине есть лаборатория, которая будет работать в этом направлении. При этом он подчеркнул, что если усилий украинской лаборатории будет недостаточно, то министерство обратится за помощью к специалистам из английской лаборатории, о чем уже предварительно договорено.
На вопрос Президента, чего не хватает министерству для налаживания эффективной работы лаборатории, В.КНЯЗЕВИЧ сказал, что необходимо выделить дополнительные средства в размере около 50 млн. грн. Глава государства пообещал сегодня до вечера обратиться к правительству с призывом выделить из резервного фонда госбюджета необходимую сумму.
Также В.ЮЩЕНКО во время встречи спросил у министра, есть ли необходимость внесения определенных изменений в визовые режимы с теми странами Латинской Америки, в которых выявлены больные этим видом гриппа, В.КНЯЗЕВИЧ ответил, что это вопрос прорабатывается. Он также рассказал, что вирус свиного гриппа передается капельным путем, а, следовательно, может передаваться от человека к человеку.
Учитывая это, В.КНЯЗЕВИЧ сообщил, что сейчас Минздрав работает с таможенной и пограничной службами с целью организации тщательной проверки и выявления тех лиц, которые потенциально могли контактировать с больными высокопатогенным гриппом.