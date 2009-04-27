Доступ посетителей к лесным массивам будет ограничен

Ограничивается доступ посетителей к лесным массивам страны во время майских праздников. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного комитета лесного хозяйства Украины.

Государственный комитет лесного хозяйства сообщает, что практически по всей территории Украины, кроме Закарпатья, Волыни, Львовской и Ивано-Франковской областей объявлена чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. В связи с чем ограничивается доступ посетителей к лесным массивам страны и особенно это касается майских праздников, во время которых случается наибольшее количество лесных пожаров.

Пресс-служба сообщает, что по состоянию на 27 апреля из-за неконтролируемого выжигания сухой растительности и ее остатков на сельхозугодьях, неосторожное обращение с огнем населения и засушливой погоды, в лесах Украины уже произошло свыше 1260 пожаров. Огнем повреждено около 480 гектаров лесных насаждений.

Больше всего от огня пострадали леса Днепропетровской области – 102 га, Луганской - 110 га, Черкасской - 180 га и Киевской - 370 га.