Чума свиней близко: на Ривненщине зафиксировали новую вспышку болезни

Специалисты ветеринарной медицины зарегистрировали очередной случай опасного вирусного заболевания животных - африканской чумы свиней (АЧС) в селе Остров Дубенского района Ривненской области.

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Как сообщил начальник управления Госпродпотребслужбы в Ривненской области Владимир Лазарчук, 26 сентября получено лабораторное подтверждение заболевания АЧС двух животных, которые содержались в индивидуальном крестьянском хозяйстве села Остров.

В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Согласно данным из открытых источников, с начала этого года в Украине зарегистрированы 111 вспышек АЧС. Всего с 2012 года и по состоянию на 26 сентября 2017 года на территории Украины ветеринары зарегистрировали 259 вспышек АЧС в 23 областях.