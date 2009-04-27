Тимошенко распорядилась срочно бороться со свиным гриппом

Тимошенко рапорядилась срочно принять меры по недопущению распространения свиного гриппа в Украине

Киев. 27 апреля. УНИАН. Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила правительству срочно принять необходимые меры по недопущению распространения свиного гриппа в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на специальном совещании, посвященном данной теме.

Для организации работы в этом направлении Ю.ТИМОШЕНКО распорядилась создать специальную комиссию во главе с главным санитарным врачом Украины Александром БЕЛОВОЛОМ.

«Прошу мне положить на подпись через два часа состав специальной комиссии, которая будет заниматься вопросами недопущения проникновения на территорию Украины этого вируса, и план первоочередных неотложных мер», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Также премьер сообщила, что завтра планируют провести внеочередное заседание Кабинета Министров, чтобы на уровне правительства определить необходимые меры по недопущению проникновения вируса в страну.

Как сообщал УНИАН, о вспышке свиного гриппа в Мексике стало известно 24 апреля. По последним данным, от этого вируса в стране уже умерли более 100 человек и еще более 1300 были госпитализированы. Несколько случаев заболевания свиным гриппом было зафиксировано в Канаде, Испании и Новой Зеландии.