Министерство здравоохранения США рекомендует для лечения и профилактики инфекции, содержащей вирусы свиного гриппа, применять лекарственные средства Занамивир и Озельтамивир, указывая на чувствительность к ним вируса A H1N1.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Департамента здравоохранения Нью-Йорка, где врачи подтвердили восемь случаев заболевания свиным гриппом. "Лабораторные тесты на этих вирусах свиного гриппа A (H1N1) до сих пор показывают, что они восприимчивы (чувствительны) к озельтамивиру и занамивиру", - отмечает сайт, ссылаясь на данные Центра по контролю и профилактике болезней министерства здравоохранения США. "Центр по контрою и профилактике болезней рекомендует применение озельтамивира и занамивира для лечения и/или профилактики инфекции с вирусами свиного гриппа. Озельтамивир (торговое название Tamiflu) как для лечения, так и профилактики инфекции вирусов гриппа A и B у людей возраста одного года и старше. Занамивир (торговое название Relenza) одобрен для лечения инфекции вирусов грипп A и B у людей пяти лет и старше", - говорится в сообщении центра. В нем также отмечается, что рекомендации Минздрава могут измениться по мере поступления дополнительных данных о новом вирусе. Кроме того, указывается, что два других препарата, из четырех разрешенных в США для лечения и профилактики гриппа - амантадин и римантадин, не помогают при свином гриппе. "Вирусы свиного гриппа А (H1N1), которые были обнаружены у людей в Мексике и США, устойчивы к амантадину и римантадину, поэтому эти лекарственные препараты не пригодны против вирусов свиного гриппа", - отмечается в сообщении Центра по контролю и профилактике болезней Минздрава США. По официальным данным на вечер воскресенья, от свиного гриппа в Мексике скончались 103 человека, 1614 госпитализированы с симптомами болезни. В США, по последним данным ВОЗ, заразились 40 человек, в Канаде - шестеро, в Испании - один человек.

В свою очередь же время сайт Министерства здравоохранения Армении сообщает, что

Вирус свиного гриппа может быть уничтожен антисептическим раствором, содержащим 70%-й этиловый спирт, 5%-й лизол и 10%-й хлор, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Армении. Согласно сообщению, свиной грипп - это заболевание дыхательных путей свиней, возбудителем которого является вирус типа А, периодически вызывающий вспышку гриппа среди свиней. Вирусы свиного гриппа могут циркулировать в течение всего года. Классический вирус птичьего гриппа (H1N1) впервые мутировал в 1930 году. По примеру всех вирусов гриппа, вирус свиного гриппа постоянно меняется. При заражении свиней вирусами птичьего гриппа и гриппа человека из различных источников, данные вирусы могут слиться, в результате чего появятся новые, смешанные штаммы вируса. До сегодняшнего дня среди свиней было выявлено четыре подвируса: H1N1, H1N2, H3N2 и H3N1. На сегодня последним мутированным вирусом является H1N1. По официальным данным на вечер воскресенья, от свиного гриппа в Мексике скончались 103 человека, 1614 госпитализированы с симптомами болезни. В США, по данным ВОЗ, заразились 40 человек, в Канаде - шестеро. В Европе в понедельник был подтвержден первый случай заболевания свиным гриппом: Минздрав Испании подтвердил этот диагноз у жителя страны, недавно вернувшегося из Мексики. Глава ВОЗ Маргарет Чен заявила ранее, что вспышка заболевания в Мексике имеет потенциал пандемии, а генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назвал вспышку свиного гриппа чрезвычайной ситуацией международного масштаба.