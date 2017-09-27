Во Львовской области в приграничной зоне с Польшей зафиксировали вспышку чумы свиней

Во Львовской области 26 сентября в Старосамборском районе на границе с Польшей выявлена вспышка опасного вирусного заболевания животных - африканской чумы свиней (АЧС).

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА со ссылкой на данные управления Госпродпотребслужбы во Львовской области, 26 сентября в личном крестьянском хозяйстве в селе Грозево Старосамборского района, расположенном на границе с Польшей, обнаружили вспышку заболевания африканской чумы свиней.

Согласно результатам диагностического исследования патматериала от погибшей свиноматки специалисты установили возбудителя африканской чумы свиней.

С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышки АЧС сегодня проходит заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Львовской облгосадминистрации.

В очаге заболевания принимают меры по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.