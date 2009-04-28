Шесть стран ввели запрет на импорт свинины из США

09:48, 28 апреля 2009
Агро
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Минторг США возмущен

Шесть стран ввели запрет на импорт мясной продукции и свинины из ряда  регионов  США на фоне сообщений  о выявлении в них случаев свиного гриппа, сообщает k2kapital cо ссылкой на Reuters.

“Ограничения на ввоз свинины, продуктов из нее, а также мясопродуктов в связи со вспышкой свиного гриппа, не имеют под собой научных обоснований и могут вылиться  в серьезные нарушения принципов международной торговли без всяких на то оснований”, - говорится в заявлении Минторга США.

В числе стран, прибегнувших к такой мере, как запрет ввоза мяса – Россия, крупнейший импортер американских мясных продуктов. Санкциям с ее стороны подверглись такие штаты, как Техас, Канзас и Калифорния.  Другие государства не называются.

Техас и Канзас – основные производители мяса и мясопродуктов. 

Несмотря на российский запрет, большинство зарубежных рынков остаются открытыми для американского экспорта. В прошлом году экспорт свинины из Соединенных Штатов составил $5 млрд.   

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