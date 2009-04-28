Шесть стран ввели запрет на импорт свинины из США

Шесть стран ввели запрет на импорт мясной продукции и свинины из ряда регионов США на фоне сообщений о выявлении в них случаев свиного гриппа, сообщает k2kapital cо ссылкой на Reuters.

“Ограничения на ввоз свинины, продуктов из нее, а также мясопродуктов в связи со вспышкой свиного гриппа, не имеют под собой научных обоснований и могут вылиться в серьезные нарушения принципов международной торговли без всяких на то оснований”, - говорится в заявлении Минторга США.

В числе стран, прибегнувших к такой мере, как запрет ввоза мяса – Россия, крупнейший импортер американских мясных продуктов. Санкциям с ее стороны подверглись такие штаты, как Техас, Канзас и Калифорния. Другие государства не называются.

Техас и Канзас – основные производители мяса и мясопродуктов.

Несмотря на российский запрет, большинство зарубежных рынков остаются открытыми для американского экспорта. В прошлом году экспорт свинины из Соединенных Штатов составил $5 млрд.