Минэкономразвития ожидает улучшения показателей сельхозпроизводства

Министерство экономического развития и торговли ожидает роста сельскохозяйственного производства в 2017 году по сравнению с прошлым годом, несмотря на сокращение производства в животноводстве и относительно меньший урожай.

Читайте такжеПроизводство сельхозпродукции в Украине подорожало на 23%

Об этом говорится в аналитическом материале, опубликованном на сайте Минэкономразвития.

«Ожидается, что по итогам 2017 года ситуация в сельскохозяйственном производстве улучшится в условиях наращивания темпов проведения уборочной кампании за счет яровых культур, подвергшихся менее негативному влиянию сложных погодно-климатических условий. Кроме того, в животноводстве ожидается замедление сокращения производства за счет постепенного расширения спроса на внутреннем и внешнем рынках сбыта, проведение мероприятий по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС», - говорится в материале.

В то же время в министерстве отметили, что риском для темпов роста сельхозпроизводства могут стать эскалация военного конфликта на востоке страны, неблагоприятные погодные условия во время проведения уборочной кампании, а также новая волна распространения заболеваний животных.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, рост производства сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-августе текущего года составил 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. При этом производство растениеводческой продукции за первые восемь месяцев этого года выросло на 1%, а животноводческой - сократилось на 0,7%.